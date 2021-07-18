"الشويرخ": ضبط 20 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

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غرامة مالية عن مخالفة كل منهم المحدّدة بـ 10 آلاف ريال

أوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ؛ أنه تمّ ضبط 20 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح لأداء فريضة الحج، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحدّدة بمبلغ (10.000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ؛ بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبّقون الأنظمة بحق كل مَن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدّسة (مِنى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية يوم الـ 13 من ذي الحجة، وستُتخذ بحقهم الإجراءات النظامية.