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«زي النهارده».. وفاة الروائية البريطانية جين أوستن 18 يوليو 1817

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«زي النهارده».. وفاة الروائية البريطانية جين أوستن 18 يوليو 1817 «زي النهارده».. وفاة الروائية البريطانية جين أوستن 18 يوليو 1817

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في السادس عشر من ديسمبر من عام 1775 ولدت الروائية البريطانية جين أوستن والتى تعد محطة مهمة في مسيرة الرواية البريطانية بل ويعتبر النقاد أن رواياتها من أفضل ما كتب في اللغة الإنجليزية كان والد جين أوستن قسا قروياً يعيش حياة متواضعة لكنه كان من (مساتير الناس) ورغم هذا فقد عاشت جين أوستن طفولة سعيدةوفى عام 1801 انتقلت أسرتها إلى مدينة باث وعلى إثر وفاة والدها في عام 1805 انتقلت جين ووالدتها وأختها إلى شوتون وهناك اهتم شقيقها بهن واقتنى لهن منزلا حيث كان ميسور الحال وعلى الرغم من أن جين أوستن لم تتزوج في حياتها فإن هذا لم يمنعها من كتابة روايات عن الزواج والنساء اللواتى يبحثن عن أزواج وتسخر روايات جين أوستن من القواعد والأوضاع الاجتماعية في رواياتها ومن أشهرها (كبرياء وتحامل) «Pride & Prejudice» أو كما ترجمها بعض العرب -تحريفا وتسويقا- باسم (كبرياء وهوى) وتدور أحداثها في الريف الإنجليزى- الذي عاشت فيه الكاتبة حياتها- وتحكى عن الواقع الذي تعيشه عائلات الطبقة الوسطى.والنظرة المتعالية التي ينظربها إليهم أفراد الطبقة الأرستقراطية-مما ينطوى على أوجه شبه بين البطلة وسيرتها مع ملامح وسيرة جين أوستن فشخصية (إليزابيث) بطلة الرواية تشبه جين كثيرا والحب الذي ربط البطلة بـ(دارسى) يشبه العلاقة التي ربطت جين بشخص ما لم تستطع الزواج منه لظروف فرضتها الحياة لولا أنها أعادت صياغة بعض أحداثها واختارت لها نهاية سعيدة ككل قصصها ربما هي بذلك تحاول أن تمنح بطلاتهاالسعادة التي لم تستطع أن تحققهافى حياتهاومن الملامح الأخرى لبطلة الرواية إليزابيث أنهاكانت تتميز شخصية مرحة،ذكية،ومتمردة على الواقع الذي تعيشه والذى يفرض عليها القبول بأول شخص يتقدم لخطبتها كى يوفر لها مستقبلا يقيها الفقر الذي عانت منه لكنها كانت تبحث عن الحب الذي يحقق لها السعادة الحقيقية.. فتقودها أقدارها للدخول في عوالم الطبقة الأرستقراطية.. لتكتشف زيف هذه الحياة الباذخة المترفة، ورغم ذكائها.إلا أن تسرعها للحكم على ظاهر الأمور وتصديق من تثق بهم، يجعلها تبنى تصورا جائرا لشخصية (دارسى) ابن هذه الطبقة الذي تشعر نحوه بالانجذاب رغم كل شىء، فقد كان التصورالذى كونته عن هذه الطبقةغير دقيق حيث هناك أوجه شبه إنسانية بين هذه الطبقة والطبقة التي تنتمى إليها وفيما كانت جين تكتب روايتها داهمها المرض فسافرت إلى ونشستر للاستشفاء وهناك توفيت «زي النهارده»فى 18 يوليو1817 عن واحد وأربعين عاما.

المصرى اليوم

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