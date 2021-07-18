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الجيزة: إزالة 8 حالات بناء مخالف بـ5 أحياء ومدن

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الجيزة: إزالة 8 حالات بناء مخالف بـ5 أحياء ومدن الجيزة: إزالة 8 حالات بناء مخالف بـ5 أحياء ومدن

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي ذلك الاطار تابع م مجهودات مركز أبوالنمرس في التصدي لأعمال البناء المخالف حيث تم إزاله ٣ حاله وهم:

ازاله عدد٢ غرفة مقامه بدون ترخيص على ارض زراعية على مساحة ٥٠ متر تقريبا بعرب مقار بالوحدة المحلية بالمنوات، وازاله سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص على مساحة ١٥٠ متر تقريبا بتقسيم فؤاد سلطان شبرامنت.

وازاله سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص على مساحة ١٠ متر تقريبا بشارع خالد بن الوليد بجوار الصرف الصحى بتقسيم وليم شبرامنت.

وفي مدينة الحوامدية تم إزالة أسوار مقامة بالمخالفة لشركة الشرق الأوسط بطريق اسيوط السريع.

وفي مركز البدرشين تم ضبط حالة صب سقف بقرية مزغونة بدون ترخيص وتم مصادرة الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف بالاضافه إلى إزالة سور بمدينة البدر خلف مصنع قها على مساحة ١٠٠ متر مقام بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وذلك .

وفي مركز منشاة القناطر تم ضبط مخالفة تعدى بالبناء على مساحة٣٥٩ م بوحدة برقاش وتم إيقاف الأعمال والإزالة في المهد .

وفي حي الطالبية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مخالف بالشروع في انشاء ملاعب كوره مخالف بشارع العروبه .

المصرى اليوم

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