تسريب جديد يكشف سبّ «بيريز» لـ«جوتى وفيجو»

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ظهر تسريب جديد لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أثناء توجيه كلمات خارجة بشأن لويس فيجو وجوتى، ثنائى الميرنجى السابق. وسبق أن ظهرت تسريبات أخرى لبيريز فى الأيام الماضية، تكشف انتقادات وسباباً لكريستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس وإيكر كاسياس، ثلاثى الفريق السابق.

ونشرت صحيفة «إل كونفيدينشيال» الإسبانية، تسريبًا جديدًا لبيريز يعود إلى عام 2012. وعن جوتى، على سبيل المثال، قال فلورنتينو فى عام 2012، عندما كان اللاعب قد تقاعد بالفعل، إنه لا قيمة له وإن سير وكوب كانا مخطئين عند تعيينه كمعلق: «جوتى هى جيتا مثل الماعز وهى أسوأ ما فى الأمر. إنه أسوأ عدو، ومناسب لكادينا سير إذا كانوا يريدون توظيف شخص أحمق». وأضاف «جوتى معتوه، والأمر نفسه يحدث الآن مع إذاعة كوبى. سوف يتركهم». وقال بيريز فى تسريب آخر «فيجو مثل راؤول، لقد كان لاعبا ساما للغاية، كلاهما على قدم المساواه، إنهما أسوأ لاعبين» ووجه بيريز الشتائم لفيجو خلال التسجيل واتهمه بأنه كان يمارس عادات سيئة فى غرفة تغيير الملابس.

يذكر أن بيريز طرد فيجو من ريال مدريد فى عام 2005، عن طريق منحه خطاب الرحيل للانتقال إلى إنتر، كما أن جوتى غادر الميرنجى فى عام 2010، بعد عام واحد فقط من عودة فلورنتينو إلى رئاسة النادى الملكى.