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نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية منشأة دهشور ومجزر البدرشين (صور)

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نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية منشأة دهشور ومجزر البدرشين (صور) نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية منشأة دهشور ومجزر البدرشين (صور)

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تفقد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قرية منشأة دهشور بمركز ومدينة البدرشين لمتابعه أعمال النظافة والأشغالات داخل القرية.

ووجه نائب المحافظ برفع القمامة والأشغالات أول بأول

كما تفقد نائب المحافظ مشروع المركز الطبي بقرية منشأة دهشور لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ.

ووجه بسرعة الأنتهاء من الأعمال المنفذة والألتزام بالمواعيد المتفق عليها في الموعد المحدد.

كما التقي بعدد من أهالي قرية منشأة دهشور للأستماع إلى طلباتهم وأقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوي القرية.

وأختتم جولته الميدانية بمركز ومدينة البدرشين بتفقد مجزر مدينة البدرشين لمتابعة أستعداد المجزر لأستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأطمئن نائب المحافظ خلال جولته داخل المجزر على أتخاذ الأجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة.

ووجه نائب بضرورة رفع مخلفات الذبح أولا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات.

المصرى اليوم

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