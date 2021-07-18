إحصائية: «نادال» أكثر حسمًا من «فيدرر » و«ديوكوفيتش»

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اشتعل الصراع بين الثلاثى الكبير «فيدرر، ديوكوفيتش، نادال»، بعد أن تساووا جميعا فى عدد مرات الفوز بالبطولات الكبرى، برصيد 20 لقبا لكل منهم.

وخلال هذه المسيرة الحافلة، تبرز إحصائية مهمة للثلاثى فى نهائيات الجراند سلام.

فقد وصل الإسبانى رافائيل نادال إلى 28 مباراة نهائية، فى البطولات الأربع الكبرى، حقق خلالها 20 لقبا، بينما خسر فى 8 نهائيات، بنسبة فوز بلغت 71%.

ويأتى خلفه الصربى نوفاك ديوكوفيتش، الذى بلغ 30 نهائيا وخسر 10 منها، بنسبة نجاح بلغت 66%.

وفى المركز الثالث، يأتى السويسرى روجر فيدرر بوصوله لـ31 نهائيا، انهزم فى 11 منها، بنسبة فوز بلغت 64%.

وحقق نوفاك ديوكوفيتش جميع ألقابه فى الجراند سلام، بعدما تغلب فى المباريات النهائية على أحد المصنفين الـ10 الأوائل، باستثناء لقبه الأول الذى كان فى بطولة أستراليا، موسم 2008، عندما هزم الفرنسى جو ويلفريد تسونجا، الذى كان حينها فى التصنيف الـ28 عالميا.

بينما لعب فيدرر ونادال 4 نهائيات فى البطولات الكبرى، ضد لاعبين من خارج قائمة أفضل 10.

وحقق فيدرر بطولة ويمبلدون موسم 2003، بعد تغلبه على مارك فيليبوسيس، وأستراليا موسم 2004 ضد مارات سافين، وأستراليا 2006 أمام ماركوس بجداتيس، واخيرا لقب رولان جاروس 2009 على حساب روبن سودرلينج.

أما نادال فلعب نهائى رولان جاروس 2005 ضد ماريانو بويرتا، وويمبلدون 2010 أمام توماس بيرديتش، وأستراليا المفتوحة 2017 ضد روجر فيدرر، وأمريكا المفتوحة 2017 فى مواجهة كيفن أندرسون.