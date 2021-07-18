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«لوكاتيلى» يوجه ضربة موجعة لأرسنال فى الميركاتو الصيفى

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«لوكاتيلى» يوجه ضربة موجعة لأرسنال فى الميركاتو الصيفى «لوكاتيلى» يوجه ضربة موجعة لأرسنال فى الميركاتو الصيفى

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كشف تقرير صحفى إيطالى، تطورًا جديدًا بشأن مستقبل مانويل لوكاتيلى، لاعب وسط ساسولو، خلال الموسم المقبل.

ويحظى اللاعب الإيطالى باهتمام كبير من يوفنتوس وأرسنال خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ووفقًا لشبكة «سكاى سبورت إيطاليا»، فإن هناك اجتماعًا جديدًا، اليوم، بين مديرى يوفنتوس وساسولو من أجل مناقشة الصفقة.

وأشارت إلى أن ساسولو يقدر لوكاتيلى بـ40 مليون يورو، كما أن أرسنال على استعداد لدفع هذا الرقم للنادى الإيطالى. وأوضحت أن لوكاتيلى يرغب فى المشاركة بدورى أبطال أوروبا، لذا يفضل كفة يوفنتوس على أرسنال.

وقالت الشبكة الإيطالية إن يوفنتوس يريد تقديم 30 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى إقحام أحد اللاعبين فى الصفقة التى يفضل السيدة العجوز أن تكون على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وأضافت أن ساسولو لا يوافق حتى الآن على صيغة الصفقة التى يعرضها يوفنتوس.

المصرى اليوم

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