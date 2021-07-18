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محكمة العدل الأوروبية تحبط مخطط «سوبر ليج»

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محكمة العدل الأوروبية تحبط مخطط «سوبر ليج» محكمة العدل الأوروبية تحبط مخطط «سوبر ليج»

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أحبطت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى الأندية الداعمة لإطلاق بطولة السوبر ليج.

ودعا 12 ناديًا إلى البطولة الجديدة فى الموسم الماضى بعيدًا عن اليويفا والفيفا، قبل أن تنسحب 9 أندية من المشروع ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن محكمة مدريد طلبت من محكمة العدل الأوروبية بتًا سريعًا فى شكوى أندية السوبر ليج ضد الاتحاد الأوروبى.

وأشارت إلى أن الشكوى تزعم أن اليويفا انتهك قانون المنافسة للاتحاد الأوروبى من خلال منع الأندية الكبرى من إنشاء السوبر ليج.

وأوضحت «ماركا» أن طلب محكمة مدريد قوبل بالرفض، ما يعنى تلاشى أى أمل بشأن ظهور حل سريع لإعادة إحياء مشروع السوبر ليج.

وذكرت أن محكمة العدل الأوروبية حددت 18 أكتوبر موعدًا نهائيًا من أجل تقديم الأطراف المعنية ملاحظات حول الشكوى.

المصرى اليوم

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