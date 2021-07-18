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أوقاف الجيزة تحدد مقرات بيع صكوك الأضاحى (تفاصيل)

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أوقاف الجيزة تحدد مقرات بيع صكوك الأضاحى (تفاصيل) أوقاف الجيزة تحدد مقرات بيع صكوك الأضاحى (تفاصيل)

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حددت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة اماكن بيع صكوك الاضاحي وهي:

( ميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة- ميدان الحصري امام مسجد الحصري- ميدان سفنكس امام مسجد المغفرة بالعجوزة- ميدان نادي التوفيقية احمد عرابي امام مسجد المحروسه- ميدان الكواكبي بالمهندسين امام مسجد الكواكبى ) وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء .

متاحة أيضا بمسجد نادي ومسجد نادي الصيد ومسجد نادي التوفيقية والمساجد الكبري وجميع مساجد المحافظة وقيمة الصك ٢٠٠٠ جنيه مشيراً انه لخدمة التوصيل أو الاستفسار يتم الأتصال ب (٠١٠٢٤٢١٢٢٤٨- ٠١١٠٠٩١١٩٤٣- ٠١٢٢٣٤٦٩٦٦٢).

المصرى اليوم

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