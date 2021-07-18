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الأهلي يصرف مكافآت مالية استثنائية للاعبين عقب التتويج العاشر بالأميرة السمراء

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الأهلي يصرف مكافآت مالية استثنائية للاعبين عقب التتويج العاشر بالأميرة السمراء الأهلي يصرف مكافآت مالية استثنائية للاعبين عقب التتويج العاشر بالأميرة السمراء

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صرف مكافآت مالية استثنائية للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب فوزه على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا (3-0)، مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وقال العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، خلال تصريحاته المتلفزة، «مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب أقر بالفعل صرف مكافآت مالية استثنائية بعدما حقق الفريق لقب دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي».

وأكد نائب رئيس الأهلي إلى أن ملف تجديد عقد المدير الفني بيتسو موسيماني في يد محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، ومعه لجنة التخطيط.

المصرى اليوم

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