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الأهلي زعيم أفريقيا .. يوفنتوس والسيتي وأستون فيلا والهلال السعودي يهنئون البطل

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الأهلي زعيم أفريقيا .. يوفنتوس والسيتي وأستون فيلا والهلال السعودي يهنئون البطل الأهلي زعيم أفريقيا .. يوفنتوس والسيتي وأستون فيلا والهلال السعودي يهنئون البطل

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هنأت العديد من الأندية العالمية لزعيم أفريقيا النادي الأهلي بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتوجه نادي يوفنتوس الايطالي بتوجيه التهنئة للنادي الأهلي قائلا: «نُبارك للنادي الأهلي المصري @AlAhly فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه».

وهنأ نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي النادي الأهلي قائلا: «تهانينا للنادي الأهلي @AlAhly المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه».

ونادي أستون فيلا، الذي يلعب في صفوفه لاعبا الوطني أحمد المحمدي وتريزيجيه، هنأ الأهلي قائلا: «نجمنا @Trezeguet زارهم.. فعادوا بالعاشرة.. تهنئة خاصة للنادي الأهلي المصري @AlAhly نادي القرن بعد تتويجه المستحق بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه».

وقام أيضا نادي الهلال السعودي الشقيق بتوجيه التهنئة لبطل افريقيا قائلا: «مبروك لالأهلي المصري وجماهيره تحقيق ذهب أفريقيا».

المصرى اليوم

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