قناة الأهلي تعتذر للزمالك: «حدث فردي ونأسف على وقوعه»

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اعتذرت قناة الأهلي للجنة إدارة نادي الزمالك على ما بدر من إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بالقناة بحق النادي، مؤكدة احترامها للقلعة البيضاء ورموزها.

وذكر بيان لقناة الأهلي، فجر الأحد: «تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة الأهلي باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر».

أضاف البيان: «وقام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدًا لفصله».

وختم البيان: «وتؤكد إدارة القناة على فردية الحدث وتأسف على حدوثه وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة».

يأتي ذلك بعد أن أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أنها «ترفض تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم، مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة»

وواصل البيان: «تلك العنصرية المقيتة التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا شيء لا يمكن قبوله خاصة مع تكراره في مناسبات عدة، وهي للأسف نتاج ما تكتبه صفحات الأهلي».

وطالبت اللجنة إدارة الأهلي «بمعاقبة المتسبب في تلك التجاوزات غير المقبولة، وإلا فإنها تعتبر موافقة ضمنية منهم على ذلك السلوك المشين مما يزيد الاحتقان بين الجماهير وتتحمل مسؤوليته إدارة النادي الأهلي».

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وجهت تهنئة رسمية لنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وتسببت احتفالات جماهير الأهلي في الجزيرة، مساء السبت، في غضب جماهير الزمالك، بعد أن ردد أنصار الأهلي هتافات مسيئة للاعب وقائد الزمالك محمود شيكابالا.