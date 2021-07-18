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أمير توفيق: الأهلي لديه جيل تاريخي.. ونسعى لإبرام صفقات جديدة

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أمير توفيق: الأهلي لديه جيل تاريخي.. ونسعى لإبرام صفقات جديدة أمير توفيق: الأهلي لديه جيل تاريخي.. ونسعى لإبرام صفقات جديدة

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قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن تتويج الفارس الأحمر بالبطولات، لا يعني عدم تحرك الإدارة لإبرام صفقات جديدة.

وأضاف أمير توفيق، في تصريحات تليفزيونية: «الحمد لله على اللقب الإفريقي العاشر والجيل الحالي تكون في ثلاث سنوات، ونبحث عن الأفضل دائما لتدعيم صفوفنا».

وأكمل: «مايحدث الفترة الحالية بداية جيل تاريخي للنادي الأهلي للسنوات القادمة، ومش معنى إن فيه نجاحات بتحصل يبقى مش شايفين قصور موجودة في الفريق».

وتابع: «نعلم احتياجات فريق كرة القدم، ونعمل على تلبيتها، للحفاظ على نتائجنا الباهرة، وقميص الأهلي في الموسم الجديد سيتغير بعد التتويج بالعاشرة».

المصرى اليوم

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