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قال لاعب فريق الزمالك السابق مدحت عبدالهادي إن مكسب أو خسارة الأهلي اليوم «ميفرقش» مع لاعبي الزمالك في أي شئ؛ لأن لاعبي الزمالك يهدفون لتعويض كل ما مضي هذا الموسم والفوز ببطولة الدوري.

وأضاف اللاعب في تصريحات تليفزيونية: «طرد لاعب كايزر تشيفز صحيح 100% وأول مرة رأيتها تأكدت أن الحكم سيعود لتقنية الـ VAR، وهدف محمد شريف جاء في توقيت مثالي، وتحركات معلول في الشوط الثاني كلمة السر في تألق وفوز الأهلي».

وتابع: «الأهلي كان قادر على الفوز باسكور تاريخي اليوم، خاصة في الشوط الثاني والثلاث مباريات الأخيرة للأهلي بالدوري كانت السبب الرئيسي وراء أداء الفريق الرائع خلال مباراة اليوم».

وأردف نجم الزمالك السابق: «الفوز بدوري أبطال افريقيا رفع معنويات لاعبي الاهلي بشكل كبير قبل العودة للمنافسة على الدوري».