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موسيماني: وعدت وأوفيت.. وأمام الأهلي تحديات كبيرة الفترة القادمة

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موسيماني: وعدت وأوفيت.. وأمام الأهلي تحديات كبيرة الفترة القادمة موسيماني: وعدت وأوفيت.. وأمام الأهلي تحديات كبيرة الفترة القادمة

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته ‏الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي مع الأهلي، خلال مسيرته ‏كمدرب مع الفريق، والمساهمة في إضافة النجمة العاشرة للأهلي، بعد الفوز على كايزر تشيفز ‏بثلاثة أهداف دون رد في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالمغرب.‏

ووجه موسيماني التهنئة لجميع أفراد منظومة العمل في النادي الأهلي، بداية من محمود ‏الخطيب رئيس النادي، والجهاز المعاون له، ولاعبي الفريق الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا وكانوا ‏على قدر المسئولية، وزوجته، وجماهير النادي الداعمة للفريق، التي تعد حافزًا وملهمًا للأهلي ‏للتتويج بالبطولات.

وقال موسيماني: «وعدت وأوفيت. هناك لحظات صعبة مررنا بها في بطولة دوري أبطال ‏إفريقيا هذا الموسم، من خلال اللعب في أجواء وملاعب صعبة، ولكن في النهاية نجح الأهلي ‏في التتويج باللقب وكلل مجهوده الكبير في البطولة».‏

وطالب المدير الفني بإجراء المزيد من الجهد والعمل من أجل الوصول ببطولة دوري أبطال ‏إفريقيا إلى مستوى مقارب من دوري أبطال أوروبا.‏

وأكد موسيماني أنه لم يصل إلى المستوى الذي يأمله إلى الآن مع الأهلي، وأنه يريد أن يؤدي ‏بشكل جيد في بطولة للأندية، والسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري الممتاز التي ‏تأتي في مقدمة اهتمامه خلال الفترة المقبلة.‏

وأوضح أنه تولى مهمة قيادة الأهلي منذ 9 أشهر، وسعيد بالنتائج التي حققها الفريق إلى ‏الآن والبطولات التي توج بها خلال تلك الفترة.‏

واختتم موسيماني تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي أمامه تحد كبير في الفترة المقبلة بداية من مباريات الدوري ‏الممتاز التي يفتقد فيها الفريق 6 لاعبين من العناصر المهمة في صفوفه، لانضمامهم ‏إلى الأوليمبي المشارك في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، لكن علينا أن نواصل طريق الانتصارات في البطولة المحلية.‏

المصرى اليوم

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