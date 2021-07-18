موسيماني: وعدت وأوفيت.. وأمام الأهلي تحديات كبيرة الفترة القادمة

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي مع الأهلي، خلال مسيرته كمدرب مع الفريق، والمساهمة في إضافة النجمة العاشرة للأهلي، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالمغرب.
ووجه موسيماني التهنئة لجميع أفراد منظومة العمل في النادي الأهلي، بداية من محمود الخطيب رئيس النادي، والجهاز المعاون له، ولاعبي الفريق الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا وكانوا على قدر المسئولية، وزوجته، وجماهير النادي الداعمة للفريق، التي تعد حافزًا وملهمًا للأهلي للتتويج بالبطولات.
وقال موسيماني: «وعدت وأوفيت. هناك لحظات صعبة مررنا بها في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، من خلال اللعب في أجواء وملاعب صعبة، ولكن في النهاية نجح الأهلي في التتويج باللقب وكلل مجهوده الكبير في البطولة».
وطالب المدير الفني بإجراء المزيد من الجهد والعمل من أجل الوصول ببطولة دوري أبطال إفريقيا إلى مستوى مقارب من دوري أبطال أوروبا.
وأكد موسيماني أنه لم يصل إلى المستوى الذي يأمله إلى الآن مع الأهلي، وأنه يريد أن يؤدي بشكل جيد في بطولة كأس العالم للأندية، والسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري الممتاز التي تأتي في مقدمة اهتمامه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه تولى مهمة قيادة الأهلي منذ 9 أشهر، وسعيد بالنتائج التي حققها الفريق إلى الآن والبطولات التي توج بها خلال تلك الفترة.
واختتم موسيماني تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي أمامه تحد كبير في الفترة المقبلة بداية من مباريات الدوري الممتاز التي يفتقد فيها الفريق 6 لاعبين من العناصر المهمة في صفوفه، لانضمامهم إلى المنتخب الأوليمبي المشارك في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، لكن علينا أن نواصل طريق الانتصارات في البطولة المحلية.