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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي.
وذكر بيان صادر عن اللجنة أنها «تعتبر أن التهنئة كأنها لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة».
وأضاف البيان: «وبدلا من الهدف الأسمى وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية».
تابع: «كذلك ترفض اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم، مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة»
وواصل: «تلك العنصرية المقيتة التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا شيء لا يمكن قبوله خاصة مع تكراره في مناسبات عدة، وهي للأسف نتاج ما تكتبه صفحات الأهلي».
وطالبت اللجنة إدارة الأهلي «بمعاقبة المتسبب في تلك التجاوزات غير المقبولة، وإلا فإنها تعتبر موافقة ضمنية منهم على ذلك السلوك المشين مما يزيد الاحتقان بين الجماهير وتتحمل مسؤوليته إدارة النادي الأهلي».