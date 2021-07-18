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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أنها «تعتبر أن التهنئة كأنها لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة».

وأضاف البيان: «وبدلا من الهدف الأسمى وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية».

تابع: «كذلك ترفض اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم، مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة»

وواصل: «تلك العنصرية المقيتة التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا شيء لا يمكن قبوله خاصة مع تكراره في مناسبات عدة، وهي للأسف نتاج ما تكتبه صفحات الأهلي».

وطالبت اللجنة إدارة الأهلي «بمعاقبة المتسبب في تلك التجاوزات غير المقبولة، وإلا فإنها تعتبر موافقة ضمنية منهم على ذلك السلوك المشين مما يزيد الاحتقان بين الجماهير وتتحمل مسؤوليته إدارة النادي الأهلي».