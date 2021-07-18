أحداث الأسبوع: زيارة تاريخية لسلطان عُمان.. والتشديد على تجمعات العيد.. والإطاحة بـ 122 موظفًا

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موسم الحج يبدأ.. والاقتصاد السعودي يواصل تقدُّمه

شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث المحلية التي حظيت على نسبة كبيرة من المتابعة من قراء "سبق"، أول هذه الأحداث الزيارة التاريخية التي قام بها سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، وشهدت الكثير من اتفاقات التحالف والشراكة بين المملكة وعمان.

كما شهدت أحداث الأسبوع حلقة جديدة من مسلسل ضبط المتلاعبين بالمال العام، بإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقيف 122 مسؤولاً فاسدًا، استغلوا نفوذهم لتحقيق مصالح شخصية، فضلاً عن استعداد المملكة لموسم الحج المقبل، ولم تخل الأحداث من الأخبار الاقتصادية التي أعلنت عن تصنيف مطمئن للاقتصاد السعودي بحسب وكالوو فيتش.. وهنا التفاصيل..

وسام عُماني

أثناء زيارة سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق للمملكة، قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قلادة الملك عبدالعزيز تقديرًا لسلطان عمان. كما قدم الأخير لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العُمانية تقديرًا له - أيده الله - ثم شهد خادم الحرمين الشريفين وسلطان عُمان، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، فضلاً عن اتفاقات كثرة أعادت صياغة العلاقات بين البلدين.

https://sabq.org/6ndtMx

إغاثة تونس

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يُسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

https://sabq.org/9S4cC2

122 متهمًا

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

https://sabq.org/bczrx2

انفجار عرضي

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بوقوع انفجار عرضي عند الساعة (05:10) من صباح الأربعاء الماضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام. وأضاف العميد المالكي؛ أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر -ولله الحمد- ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.

https://sabq.org/mrqBpX

تصنيف المملكة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" اليوم أن تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A) مع تغيير النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة)، لتكون المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها.

جاء ذلك في تقرير الوكالة الائتماني الذي أكدت فيه أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية كان نتيجة للتوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية.

https://sabq.org/wsGNcp

موسم الحج

مع بدء أعمال موسم الحج اليوم (الأحد)، توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 41 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً لشمالية إلى شمالية شرقية، وسرعة الرياح 38- 15كم/ساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 41؛ بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38.

https://sabq.org/qhX3DL

مأمونية اللقاحات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن التفسيرات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، غير صحيحة. وقال ‏نؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالمملكة، وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.

https://sabq.org/mWksFV

المشاعر المقدسة

أكد قائد قوات أمن الحج نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان؛ أن هناك طوقًا أمنيًا على المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية ولن يسمح بالدخول للحرم والمشاعر لمن لم يحمل تصريحًا للحج.

وفي التفاصيل، أوضح اللواء "الطويان" أنه تم اقتصار عدد الحجاج حفاظًا على سلامة الجميع، لافتًا إلى أنه لن يسمح إطلاقًا بالدخول إلى الحرم المكي الشريف إلا للشخص المصرّح له بالحج، مؤكدًا أن هناك طوقًا أمنيًا يحيط بالمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف.

https://sabq.org/QsKMSF

روبوتات للتعقيم

تكثف وكالة شؤون المسجد النبوي، عملية التعقيم عبر روبوت التعقيم؛ وذلك من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة؛ حيث يعمل الروبوت على تعقيم الأجواء داخل المصليات دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين، كما يُسهم في توفير أجواء صحية وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.

ويعمل روبوت التعقيم بنظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ضد إعاقة السير، ويضم خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، إضافة إلى خاصية الشحن بالبطارية التي تعمل من 5 ساعات إلى 8 ساعات، كما يتسع الجهاز لـ23 لترًا بواقع استهلاكي لترين في الساعة، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة.

https://sabq.org/qJ6tfg

مهرجان "كان"

شاركت المملكة في الدورة 74 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، بجناح كبير ومتكامل ضم عدة جهات سعودية معنية بصناعة السينما، وتهدف المملكة من المشاركة في هذا المحفل الفني الدولي المهم إلى التعريف بإمكاناتها الكبيرة في الإنتاج السينمائي، انطلاقًا مما تملكه من اتساع جغرافي قائم على التنوع البيئي، الذي يتيح الآلاف من مواقع التصوير المختلفة والمتنوعة، التي تلائم مختلف موضوعات الأفلام السينمائية، وجدارتها في هذا المجال بأن تكون مركزًا دوليًا لإنتاج وصناعة السينما، فضلاً عما تملكه من إمكانات بشرية وثقافية كبيرة.

https://sabq.org/7BLGwC

فئة عالية

كشف المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة الدكتور سعيد البطوطي لـ"سبق" عن رفع الحكومة الألمانية اسم المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول الخطرة.

وأكد البطوطي أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية المسؤول عن تحديد الدول والوجهات الخطرة وعالية الخطورة والآمنة قد رفع اسم المملكة العربية السعودية من قائمة الدول المحظور السفر إليها بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعلى ذلك يسمح للألمان بالسفر للمملكة وعند العودة لا يلزم الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق حجر صحي لمدة عشرة أيام.

https://sabq.org/PyFn2J

أمطار متوسطة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية الخميس الماضي وحتى غدٍ (الاثنين) على أجزاء من مناطق المملكة.

وتتأثر من جراء الأمطار مناطق (جازان، عسير، نجران) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق (الرياض، المنطقة الشرقية، الباحة، مكة المكرمة) بأمطار متوسطة في مجملها، فيما ستتأثر بمشيئة الله (المشاعر المقدسة) يومي الأحد والاثنين بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

https://sabq.org/8N5YSw

إجازة العيد

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة عيد الأضحى المبارك؛ مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

https://sabq.org/kHhqxM

حضور قوي

اختتمت المملكة مشاركتها في مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الرابعة والسبعين، في تمثيل يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ مشاركاتها، حيث يأتي ذلك كثمرة من ثمار الدعم الكبير واللا محدود الذي تجده قطاعات الثقافة والأفلام والإنتاج السينمائي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ضمن مستهدفات رؤية 2030. وشاركت المملكة في مهرجان "كان" السينمائي من خلال جناح سعودي متكامل، بمشاركة واسعة من عددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات السعودية المتخصصة في المجال والداعمة لصناعة الأفلام المحلية والعربية.

https://sabq.org/m7SgxZ

شروق الشمس

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كل فروع الوزارة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ، لتشمل مصليات العيد المكشوفة، إضافة إلى الجوامع وكذلك المساجد المساندة التي تُقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا، وتهيئتها بكل وسائل السلامة وبوقت مبكر.

https://sabq.org/jZkCKb

دوران الأرض

شهدت سماء مكة المكرّمة، يوم 5 من ذي الحجة، ظاهرة التعامد الثاني للشمس والأخير لهذا العام على الكعبة المشرّفة. وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: التعامد يحدث وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس على ارتفاع نحو 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهرًا بالتوقيت المحلي مع عودة الشمس "ظاهريًا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبًا إلى خط الاستواء، وستتوسط خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرّفة التي سيختفي ظلها تمامًا.

https://sabq.org/c89CZn

اتحاد القدم

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب FIFA 2021 التي ستُقام في قطر، بالصف الأول، وذلك بناءً على تقرير الجهاز الفني للمنتخب.

كما اعتمد المجلس في اجتماعه الدوري الـ11 الذي عُقد في مقر الاتحاد بالرياض السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل دون تحديد سقف لكل نادٍ، مع استمرار العمل بتحمل الأندية للتكاليف المالية للطاقم الأجنبي.

https://sabq.org/8SB3pf

أجهزة تكييف

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول 1.117.149 منتجًا مخالفًا للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها "أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات". وقالت "الهيئة": منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت 1.027.360 منتجًا، فيما بلغت كمية "أجهزة التكييف، والغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات" 36.502 منتج، وبلغ مجموع "الإطارات" (53.287) إطارًا، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية، وقد تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها.

https://sabq.org/nS9yZd

طقس المشاعر

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن طقس المشاعر في موسم حج هذا العام بشكل عام شديد الحرارة، وقد تصل إلى 45 درجة مئوية، ولا يستبعد تأثر المشاعر بالرياح "نشطة السرعة" المثيرة للأتربة والغبار وهطول الأمطار -بإذن الله- خصوصًا ما بعد الظهيرة بسبب تكوّن السحب على المرتفعات الشرقية للمشاعر.

https://sabq.org/krCw4J

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