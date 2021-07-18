أخبار عاجلة

الكشف على 117 ألف طفل بكفر الشيخ في مبادرة «100 مليون صحة» -
«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط -
مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم -
اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة» -
اليوم.. محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» -
اليوم.. محاكمة 9 متهمين قتلوا مواطنا في أطفيح -
السيطرة على حريق محدود بمستشفى التأمين الصحى بالدقهلية -
انخفاض عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021 -
أسبوع وتعود ياسمين رئيس من بيروت.. تصور آخر مشاهدها في «60 دقيقة» -
عودة حورية فرغلي وشيري عادل.. صادق الصباح يعلن بدء تصوير مسلسل «أيام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأسبوع في 10 صور: وادي الموت يشتعل.. وشوارع أوروبا تتحول إلى أنهار

Print

الأسبوع في 10 صور: وادي الموت يشتعل.. وشوارع أوروبا تتحول إلى أنهار

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أسبوع مشتعل يعيشه العالم، حيث درجات الحرارة المرتفعة التي تسببت في حرائق الغابات في كاليفورنيا، وفيضانات عارمة في غرب أوروبا. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مظاهرات عارمة واشتباكات في العاصمة الكوبية هافانا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد

0786d502ab.jpg
2- حريق هائل ببلدة صغيرة في ولاية كاليفورنيا من جراء اشتعال حرائق الغابات في الولاية الأمريكية

00b5eca5ff.jpg
3- فيضانات عارمة تضرب أجزاء من غرب ألمانيا تاركة خلفها أضرار مادية ووفيات

2e83d0abde.jpg
4- الأمطار الغزيرة والفيضانات تخترق مدينة فيرفيرز البلجيكية وتحول الشوارع إلى أنهار

8f515c3b2e.jpg
5- موكب حاشد في روما للمنتخب الإيطالي الفائز ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم

2689e54fe6.jpg
6- مقياس درجة حرارة وادي الموت في كاليفورنيا يشير إلى 52 درجة سلزيوس

79c6154249.jpg
7- على ضوء الشموع.. يعيش سكان طهران أثناء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في إيران

42d17f8407.jpg
8- الألعاب النارية تضيء سماء برج إيفل في احتفالات يوم الباستيل

f2b293cee4.jpg
9- الدراجون يتنافسون وسط حقول زهرة دوار الشمس خلال سباق فرنسا للدراجات

95e1952d96.jpg
10- الشمس تلقي الوداع قبل أن تغادر من فوق قناة كاليفورنيا المائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه

حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه

فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة

فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة

الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة

الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة

فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص

فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص