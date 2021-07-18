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بعد هتافات الجمهور ضد شيكابالا.. هل يسحب تهنئته للأهلي؟

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بعد هتافات الجمهور ضد شيكابالا.. هل يسحب الزمالك تهنئته للأهلي؟ بعد هتافات الجمهور ضد شيكابالا.. هل يسحب تهنئته للأهلي؟

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تسود حالة من الغضب والاستياء داخل اللجنة المؤقتة التى تدير نادي برئاسة حسين لبيب بعد الفيديو المنتشر على مواقع التواصل لبعض من جمهور الأهلي التي توجه رسائل ضد شيكابالا أثناء احتفالهم بفوز ناديهم بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت لجنة إدارة الزمالك هنأت الأهلي باللقب القاري، لكن البعض طالب لجنة إدارة الزمالك وحسين لبيب بالتراجع وسحب تهنئة الأهلي.

وتواصلت «المصري اليوم«مع حسين لبيب رئيس اللجنة لمعرفة موقفه من سحب التهنئة التى أصدرها للأهلي، وأكد لبيب أنه لا بد من الانتظار.

وكشف لبيب عن أنه سيصدر بيانا عاجلا لحسم الأمر والرد على رسائل جمهور الأهلي المسيئة لشيكابالا.

المصرى اليوم

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