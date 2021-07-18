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احتفلت والدة محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، بتتويج نجلها رفقة ناديه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وقالت والدة قفشة في لقاء مع قناة أون تايم سبورت: «اللي بيعمله قفشة معانا ربنا بيكرمه على طول، يا ريت يدوله إجازة عشان نفرح بيه، وإن شاء الله الـ 11 جاية، طول ماهو موجود في الأهلي هيجيب أفريقيا، ونفسي أهل بلده يفرحوا بيه».

وتابعت: «كنت بقوله دايما نفسي أشوفك بتلعب في التليفزيون وهو حقق أمنيتي وربنا كرمه، مبيبخلش عن أهل بلده خالص ونفسه يقعد معاهم على طول، وربنا بيديله نظير اللي بيعمله معانا ومع أهل بلده».

وعن سر دموعها عند الحديث عن ابنها قفشة، قالت: «فرحتي بيه كبيرة جدًا ونفسي يحصل على البطولة الحادية عشر وأنا بقوله الـ11 يا أهلي وكل البطولات والجوائز قفشة اللي هيجبها للنادي الأهلي».