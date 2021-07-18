«الداخلية» تكشف تفاصيل الاعتداء على نزيل من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط المتهم في واقعة الإعتداء على أحد النزلاء بإحدى دور الرعاية بالمنوفية «من ذوى الإحتياجات الخاصة».

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الاحد :«فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (رئيسة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية»التابع لها إحدى دور رعاية الأيتام ذوى الإحتياجات الخاصة«) بتضررها من مشرف»مفصول«من الدار المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين) لقيامه بتهديدها برسائل على هاتفها المحمول بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لواقعة حدثت بالدار بتاريخ 9 يوليو الجاري».

واضافت :«تتضمن قيام (سائق بالدار، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين) بالتعدى بالضرب على أحد نزلاء الدار»من ذوى الإحتياجات الخاصة«.

وتابعت :«كما أضافت المبلغة بطلب المشكو في حقه منها بفصل السائق عن العمل نظير عدم نشره لمقاطع الفيديو، وعللت ذلك لوجود خلافات سابقة بين المشكو في حقه والسائق المذكور».

اوضحت :«فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بضبط أطراف الواقعة (المشكو في حقه – السائق المتهم – أحد مشرفى الدار ) وبمواجهة المشكو في حقه إعترف بقيامه بإرسال تلك الرسائل للمبلغة للضغط عليها لفصل السائق مرتكب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطراف الواقعة وعرضهم على النيابة العامة المختصة».