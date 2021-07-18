أخبار عاجلة

فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص -
تراجع أسعار النفط.. و"برنت" عند 74.47 دولار للبرميل -
بين ملكيته لـ"كوفي" ودعوات "السنابيين".. سعودي يقدم نصائحه من البوسنة -
4.3 ملايين وفاة.. هنا ما وصل إليه عداد إصابات "كورونا" وتحصيناته -
ظاهرة محيّرة.. نفوق 600 طن من الأسماك بشكل غريب على شواطئ فلوريدا -
4.3 ملايين وفاة.. هنا ما وصل إليه عداد إصابات "كورونا" وتحصيناته -
"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا -
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة -
هل فكرت في البيض؟ إليك 6 أغذية ومشروبات "تحرق" دهون جسمك -
مصدر طبي يكشف "تطورات خطيرة" في حالة دلال عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الصحة»: تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

Print
«الصحة»: تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة «الصحة»: تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 898 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 223213 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 283636 من ضمنهم 223213 حالة تم شفاؤها، و16439 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انخفاض عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021

انخفاض عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021

هام.. استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا في مصر وهذا سعرها

هام.. استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا في مصر وهذا سعرها

غرام الضفادع????????.. لو بتخاف منهم شوف قصة شاب مصري بيعشقهم

غرام الضفادع????????.. لو بتخاف منهم شوف قصة شاب مصري بيعشقهم

السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل