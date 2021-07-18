أخبار عاجلة

فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص -
تراجع أسعار النفط.. و"برنت" عند 74.47 دولار للبرميل -
بين ملكيته لـ"كوفي" ودعوات "السنابيين".. سعودي يقدم نصائحه من البوسنة -
4.3 ملايين وفاة.. هنا ما وصل إليه عداد إصابات "كورونا" وتحصيناته -
ظاهرة محيّرة.. نفوق 600 طن من الأسماك بشكل غريب على شواطئ فلوريدا -
4.3 ملايين وفاة.. هنا ما وصل إليه عداد إصابات "كورونا" وتحصيناته -
"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا -
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة -
هل فكرت في البيض؟ إليك 6 أغذية ومشروبات "تحرق" دهون جسمك -
مصدر طبي يكشف "تطورات خطيرة" في حالة دلال عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

بعد خضوعها لعملية جراحية.. أحمد حلمي يطالب جمهوره بالدعاء لـ ياسمين عبدالعزيز

Print
بعد خضوعها لعملية جراحية.. أحمد حلمي يطالب جمهوره بالدعاء لـ ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.. أحمد حلمي يطالب جمهوره بالدعاء لـ ياسمين عبدالعزيز

لاقتراحات اماكن الخروج

طالب الفنان أحمد حلمي من جمهوره ومتابعيه الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، ونشر صورة لها عبر خاصية «الأستوري»، بحاسبه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلق حلمي على الصورة قائلاً: «أختي الغالية ياسمين بتعمل عمليه صعبة ممكم تدعولها تقوم بالسلامة».

وحرصت الفنانة منى زكى على الدعاء لصديقتها المقربة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، ونشرت منى زكي صورة لياسمين عبدالعزيز عبر خاصية «الاستورى» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت: «يارب بحق الأيام الكريمة دى تقومى بالسلامة يا ياسمين وترجعى لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة يارب».

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الكشف على 117 ألف طفل بكفر الشيخ في مبادرة «100 مليون صحة»

الكشف على 117 ألف طفل بكفر الشيخ في مبادرة «100 مليون صحة»

«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط

«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط

مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم

مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم

اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة»

اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة»