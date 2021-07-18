بعد خضوعها لعملية جراحية.. أحمد حلمي يطالب جمهوره بالدعاء لـ ياسمين عبدالعزيز

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طالب الفنان أحمد حلمي من جمهوره ومتابعيه الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، ونشر صورة لها عبر خاصية «الأستوري»، بحاسبه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلق حلمي على الصورة قائلاً: «أختي الغالية ياسمين بتعمل عمليه صعبة ممكم تدعولها تقوم بالسلامة».

وحرصت الفنانة منى زكى على الدعاء لصديقتها المقربة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، ونشرت منى زكي صورة لياسمين عبدالعزيز عبر خاصية «الاستورى» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت: «يارب بحق الأيام الكريمة دى تقومى بالسلامة يا ياسمين وترجعى لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة يارب».

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».