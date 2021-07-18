فرق الطوارئ ومكافحة ناقلات الأمراض تجوب مدن المنيا

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قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالمنيا، تحت إشراف الدكتورة رندا محمد خيرى مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، قامت فرق ناقلات الأمراض التابعة لها ووفرق الطوارئ بأقسام مكافحة ناقلات الأمراض على مستوى المحافظة، بتنفيذ خطة المكافحة المتكاملة السنوية لعيد الأضحى المبارك.

وبدأت قبل عيد الأضحى ولمدة 11 يوم متواصلة دون توقف من يوم الخميس 15 يوليو، وتستمر حتى 25 يوليو، باستعمال الرشاشات الظهرية والكهربائية ومواتير الرش وأجهزة الضباب ومبيدات القوارض لرش مجازر المحافظة وتنفيذ أعمال المكافحة المتكاملة داخل المدن للحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض للحفاظ على صحة المواطنين.