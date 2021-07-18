خالد مرتجي: الآن نتحدث عن تتويج الأهلي باللقب الـ11 بدوري أبطال أفريقيا

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قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن فريقه توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عن جدارة واستحقاق، على حساب كايزر تشيفز.

وأضاف خالد مرتجي، في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي توج بالبطولة عن جدارة واستحقاق، الأهلي كان الأفضل منذ بداية اللقاء، وتوقعت فوز الاهلي على كايزر تشيفز بثلاثية».

وتابع: «الأهلي يسعى دائما لأن يكون رقم 1، ومن الآن الجميع يتحدث عن التتويج باللقب رقم 11 بدوري الأبطال».

وأكد: «الأهلي مش جديد عليه اللي بيحصل، إنك تبقى رقم 1 ده أساس النادي الأهلي وترفع اسم مصر ودايمًا في الريادة، ربنا يبارك في الأهلي ونسره وجمهوره، كل اللي أقدر أقوله إننا نملك لاعبين، رجالا، وجهاز فني على أعلى مستوى».