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والد حلا شيحة: «بنتي مش محجبة.. ومعمول لها كمين» ()

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والد حلا شيحة: «بنتي مش محجبة.. ومعمول لها كمين» (فيديو) والد حلا شيحة: «بنتي مش محجبة.. ومعمول لها كمين» ()

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كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة حقيقة ارتدائها الحجاب، بعد عدة تساؤلات من قبل جمهورها ومتابعيها، حول الصور التي تنشرها حلا مؤخرا وهي تضع الحجاب على رأسها.

وقال أحمد شيحة في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»: «بنتي مش محجبة، الطرحة دي كانت لابسها يوم الجمعة في الإمارات، والسيدات هناك يلبسن الطرحة يوم الجمعة».

وتابع: «حلا مش بتكره الفن ولا الفنانين ولا عمرها حرمت الفن».

وتلقي والد حلا سؤالاً من عمرو أديب عما إذا كانت ابنته تخرج دون حجاب رد قائلًا: «بنتي بتنزل الشارع من غير طرحة».

وأكد والد حلا شيحة: «حلا بداخلها فنانة لا تستطيع العيش دون فن، عمرها ما غلطت في حد من زملائها بتحب كل الوسط، هذا الكم من الهجوم خلاني عاوز أعرف إيه الحكاية».

وتابع: «هناك أيادٍ أخرى تعبث لأجل عمل كمين لهذه البنت الطيبة المحبة لبلدها حتى يختطوفها مرة أخرى».

وهاجمت حلا شيحة مؤخراً الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، وكتبت شيحة في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

المصرى اليوم

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