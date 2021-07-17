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خبيرة تغذية: السمنة تسبب الإصابة بالتعب النفسي

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خبيرة تغذية: السمنة تسبب الإصابة بالتعب النفسي خبيرة تغذية: السمنة تسبب الإصابة بالتعب النفسي

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة تؤدي إلى الإصابة بالتعب النفسي أكثر من الجسماني، خاصة إذا كانت السمنة لدى الشباب، مشيرة إلى أن الكثير من مرضى السمنة يشعرون بالإحراج عند الخروج في الشارع أو الظهور في أي مناسبات اجتماعية.


وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن خفض الوزن يكون من خلال تقليل الشهية وزيادة معدل الحرق، من خلال تناول أوراق اللوتس، والتوت البري بمعدلات معينة.

ولفتت إلى ضرورة ضبط نسبة السكر في الدم من خلال تناول عشب الفولينك، لأن هذا يقلل من تناول السكريات والحلويات إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن مريض السمنة قد يتعرض للتنمر، وهذا الأمر يؤذيه بصورة كبيرة من الناحية النفسية، مضيفة أن خبير التغذية هو المختص بتحديد المادة الفعالة لخفض وزن مريض السمن.

المصرى اليوم

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