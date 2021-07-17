استشاري جراحة قلب يكشف أخطر سبب لحدوث «النهجان»

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شرح الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، أسباب «النهجان»، التي تصاحب عددًا من الناس، موضحًا أن النهجان ليس بالضرورة أن يساوي ضعف عضلة القلب، بالرغم من أنه عندما يكون شخص عضلة قلبه ضعيفة يصاب بالنهجان.

وأضاف «الوكيل»، خلال حواره ببرنامج «شارع القلب»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن النهجان يعني أن المريض وأجهزة الجسم لا يصلها الكمية التي يحتاجها من الأكسجين، موضحًا أنه في هذه الحالة يشعر المريض أن «نفسه» عالي، وضربات قلبه سريعة ويشعر أنه يحتاج إلى هواء لكي يبذل أي مجهود.

وأكد استشاري جراحة القلب والصدر بطب القاهرة، على ضرورة أن يعرض المريض نفسه على الطبيب عند الشعور بمثل هذه الأعراض، لأنه من الوارد أن يكون السبب هو القلب، أو أي شيء آخر، فمن الضروري الاطمئنان، لافتًا إلى أن أشهر وأخطر سبب لحدوث النهجان يكون نابعا من القلب.

وأوضح أن وظيفة القلب هي استقبال الدم من الجسم ثم ضخه مرة أخرى، فهو يعمل كمضخة تستقبل الدم، وإذا حدثت أي مشكلة في المضخة يؤدي إلى النهجان، وذلك لأن الجسد لا يستطيع استقبال الدم من الجسم.

ولفت استشاري جراحة القلب والصدر بطب القاهرة، إلى أن الإنسان لديه دورتين دمويتين، الجسمية والرئوية، موضحًا أن الدورة الدموية الجسمية تستقبل الدم في الجزء الأيمن من القلب، وإذا كان هناك مشكلة في هذا الأمر يحدث تورم في الساقين، ولكن الدورة الدموية الرؤية يعود الدم فيها من الرئة إلى القلب، فإذا لم يستطع القلب استلام الدم بشكل جيد من الرئة يحدث نهجان وهو ما يسمى بضعف عضلة القلب.

وشرح الوكيل، بعض الأعراض التي يمكن أن تصاحب ضعف عضلة القلب، وهما الإغماء أو صعوبة في بذل أي مجهود أو صعوبة في الحركة، أو صعوبة في صعود الدرج، لافتًا إلى أن هذه الأحداث تحدث كثيرًا بسبب ضعف عضلة القلب، مضيفًا أن أشهر سببين لضعف عضلة القلب هما أن قدرة القلب على ضخ الدم ضعفت، أو أن استقبال الدم من القلب ضعف.



وأشار الوكيل، إلى أن أسباب النهجان كثيرة، فأي شيء يجعل الدم غير قادر لكي يتحرك حركته الطبيعية بشكل كافي، أو عدم وصول الاكسجين الكافي للجسم يستبب في نهجان، والذي يمكن أن يكون بسبب أجهزة أخرى في الجسم غير القلب.