وائل القباني: حمدي فتحي أفضل من السولية وديانج

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن حمد فتحي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستحق المشاركة بشكل أساسي، في مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، مساء السبت، على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «حمدي فتحي، لاعب مميز للغاية، وهو أفضل من الثنائي عمرو السولية والمالي أليو ديانج، في الناحية الهجومية».

وأضاف: «حمدي فتحي، يستحق المشاركة بشكل أساسي أمام كايزر تشيفز، في ظل إجادته القيام بالأدوار الهجومية على أكمل وجه، واللعب بضربات الرأس، من خلال الضربات الثابتة، وهى أحد الحلول التي سيعتمد عليها الأهلي لإحراز الأهداف».