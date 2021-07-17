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"سدايا" و"النهدي" يتعاونان على دعم المبادرات المجتمعية بالقطاع الصحي

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"سدايا" و"النهدي" يتعاونان على دعم المبادرات المجتمعية بالقطاع الصحي "سدايا" و"النهدي" يتعاونان على دعم المبادرات المجتمعية بالقطاع الصحي
بهدف تعزيز ثقافة العطاء

وقّعت شركة النهدي الطبية مذكرة تفاهم مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بهدف تعزيز ثقافة العطاء عبر دعم المبادرات الخيرية والتنموية، وجرت مراسم التوقيع بمقر الهيئة في الرياض بحضور الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي، والرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية المهندس ياسر جوهرجي.

ويأتي ذلك التعاون تأكيدًا على دور المملكة الريادي في تنظيم ونشر ثقافة العمل الخيري والتنموي بين أفراد ومؤسسات المجتمع، وذلك عبر وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات وخاصة ما يُعنى بالقطاع الصحي من الحملات التوعوية والإعلامية والمبادرات الإنسانية، حيث ستعمل شركة النهدي الطبية عبر هذا التعاون على تقديم برنامج دعم مستفيدي منصة إحسان عبر برنامج "نُهديك".

وذكر الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي أن "هذه الشراكة تدعم القطاع الصحي، وتعتبر امتدادًا لإسهامات المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» في تفعيل المشاركة المجتمعية عبر دعم مشاريع وبرامج القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى ما تقدمه من تسهيل لعمليات التبرع".

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية المهندس ياسر جوهرجي إلى أهداف الشراكة بقوله: "هذا التعاون يعكس أهدافنا المشتركة في تعزيز قيم الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، ونحن في النهدي ملتزمون بتمكين ودعم مجتمعنا".

وتعتبر "النهدي" أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة، ومزودًا رئيسيًا لخدمات الرعاية الصحية، فيما تُعنى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بمجالات التمكين الرقمي، وقد أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» بهدف تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه تقنيًا.الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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