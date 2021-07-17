أخبار عاجلة

"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا -
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة -
أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية» -
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري قلب: التوتر والضغط العصبي يسببان مشاكل صحية

Print
استشاري قلب: التوتر والضغط العصبي يسببان مشاكل صحية استشاري قلب: التوتر والضغط العصبي يسببان مشاكل صحية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن عدم ممارسة الرياضة لمريض القلب وفقًا لتعليمات المتخصصين وأطباء العلاج الطبيعي، سببًا في عدم شفاء المريض من ضعف عضلة القلب نهائيًا، مؤكدًا أن ممارسة الرياضة لمريض القلب هي علم متكامل وهناك متخصصين فيه.

وأوضح «الوكيل»، خلال حواره ببرنامج «شارع القلب»، والمذاع على فضائية الحدث اليوم، الذي يقدمه الإعلامي خالد صقر، أن الجسم يجب أن يبذل مجهود، لأن عضلات الجسم وخاصة عضلات الساقين يعملوا كمضخات تساعد على رجوع الدم إلى القلب وتحسن وظائف الهرمونات وتحسن الجهاز العصبي، فكلما يبذل المريض مجهود محسوب يساعد القلب على التعافي.

وأكد استشاري جراحة القلب والصدر بطب القاهرة، على ضرورة إجراء الفحوصات والتحاليل التي يطلبها الدكتور المختص للاطمئنان على الوضع الصحي للمريض، مضيفًا أن الخدمات التي تقدمها متوفرة في مستشفيات عديدة.


وكشف الوكيل، أن أحد أهم أسباب تدهور قلب المريض هو «قلة النوم والضغط العصبي»، لافتًا إلى أنه إذا كان المريض يعاني من الضغط العصبي المستمر يؤدي إلى ضعف في عضلة القلب، وذلك لأن القلب في هذه الحالة يضخ الدم بصورة سريعة مما يجعله مجهد.


وأوضح استشاري جراحة القلب والصدر بطب القاهرة، أنه عند وضع الجسم في حالة توتر وضغط، من خلال مراجعة أحداث اليوم التي تسبب ضيق للإنسان تسبب ضغط كبير على القلب، مؤكدًا أن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن العصبية غير ارتفاع ضغط الدم العادي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة