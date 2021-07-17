استشاري قلب: التوتر والضغط العصبي يسببان مشاكل صحية

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن عدم ممارسة الرياضة لمريض القلب وفقًا لتعليمات المتخصصين وأطباء العلاج الطبيعي، سببًا في عدم شفاء المريض من ضعف عضلة القلب نهائيًا، مؤكدًا أن ممارسة الرياضة لمريض القلب هي علم متكامل وهناك متخصصين فيه.

وأوضح «الوكيل»، خلال حواره ببرنامج «شارع القلب»، والمذاع على فضائية الحدث اليوم، الذي يقدمه الإعلامي خالد صقر، أن الجسم يجب أن يبذل مجهود، لأن عضلات الجسم وخاصة عضلات الساقين يعملوا كمضخات تساعد على رجوع الدم إلى القلب وتحسن وظائف الهرمونات وتحسن الجهاز العصبي، فكلما يبذل المريض مجهود محسوب يساعد القلب على التعافي.

وأكد استشاري جراحة القلب والصدر بطب القاهرة، على ضرورة إجراء الفحوصات والتحاليل التي يطلبها الدكتور المختص للاطمئنان على الوضع الصحي للمريض، مضيفًا أن الخدمات التي تقدمها الحكومة متوفرة في مستشفيات عديدة.



وكشف الوكيل، أن أحد أهم أسباب تدهور قلب المريض هو «قلة النوم والضغط العصبي»، لافتًا إلى أنه إذا كان المريض يعاني من الضغط العصبي المستمر يؤدي إلى ضعف في عضلة القلب، وذلك لأن القلب في هذه الحالة يضخ الدم بصورة سريعة مما يجعله مجهد.



وأوضح استشاري جراحة القلب والصدر بطب القاهرة، أنه عند وضع الجسم في حالة توتر وضغط، من خلال مراجعة أحداث اليوم التي تسبب ضيق للإنسان تسبب ضغط كبير على القلب، مؤكدًا أن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن العصبية غير ارتفاع ضغط الدم العادي.