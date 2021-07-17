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والد حلا شيحة: نحن أمام عملية اختطاف لابنتي.. وأنا ضد ما فعلته

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والد حلا شيحة: نحن أمام عملية اختطاف لابنتي.. وأنا ضد ما فعلته والد حلا شيحة: نحن أمام عملية اختطاف لابنتي.. وأنا ضد ما فعلته

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قال الفنان التشكيلى أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن ابنته كانت سعيدة جدا أثناء تصوير فيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسنى وطاقم عمل الفيلم.

وأضاف والد حلا شيحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، أن تامر حسنى تواصل معي بعد التصوير وأبلغني أن حلا تغيرت وكانت طبيعية جدا أثناء التصوير ولم تعلق على أي مشهد خلال التصوير.

واستطرد قائلا: «أنا ضد ما فعلته ابنتي حلا شحية، نحن أمام عملية اختطاف لابنتي حلا شيحة وحزين من هذا الاختطاف، وحلا فنانة وعندها حب الفن عميق، كما أن ابنتى لم تقل ان الفن حرام».

وتابع: «بعد الفترة التي انقطعت فيها وهى خارج بدأ يحدث لها بعض التغييرات، وكنت قلقان لأن بنتي معندهاش خبث وملهاش في التخطيط وطيبة جدا، وتواصلت مع تامر حسنى وطلبت منه أن نتريث حتى يتضح من وراء هذه الهجمة الغريبة على ابنتي».

المصرى اليوم

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