مدير وحدة روماتيزم القلب سابقًا: نفحص قلب جميع المواطنين ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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قال الدكتور علاء الغمراوي، مدير وحدة روماتيزم القلب بوزارة الصحة سابقًا، إنه من ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، ومن خلال جمعيات المجتمع المدني، يتم فحص القلب لجميع الأعمار للاطمئنان على سلامتهم.

وأضاف “الغمراوي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شارع القلب”، والمذاع على فضائية “الحدث اليوم”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صقر، أن المبادرة تعمل على فحص جميع الأعمار، بداية من حديثي الولادة، فيتم الكشف المبكرًا عن العيوب الخلقية في قلب الأطفال، وذلك في أول 48 ساعة من الولادة.

وأوضح الغمراوي، أن الكشف يتم من خلال اختبار بسيط لا يأخذ أكثر من خمس دقائق للكشف عن وجود أي مشكلة، مضيفًا أنه إذا وجدوا أي مشكلة يتم العمل على حلها فورًا.

واستطرد مدير وحدة روماتيزم القلب بوزارة الصحة سابقًا، أنه الآن أصبح لا توجد حالات حديثة للحمى الروماتزمية، لافتًا إلى أن هذا الأمر هو إنجاز حقيقي للدولة المصرية ووزارة الصحة.

وأكد على أنهم كانوا ينزلو إلى المدارس للكشف عن الأمراض، مضيفًا أن هناك مراكز متخصصة للحمى الروماتزمية موجودة في جميع محافظات مصر.