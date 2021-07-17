معتز إينو: أكرم توفيق هو الحل السحري لأزمة الظهير الأيمن في الأهلي

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أشاد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي قدمه أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المباريات الأخيرة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أكرم توفيق، استطاع أن يحل أزمة الظهير الأيمن، في النادي الأهلي، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب في المباريات الماضية».

وأضاف: «الأهلي كان يعاني من عدم وجود بديل لمحمد هاني، بعد رحيل أحمد فتحي وانتقاله إلى نادي بيراميدز، ولكن أكرم توفيق، نجح في تثبيت أقدامه مع الفريق في هذا المركز، وأصبح الحل السحري للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، في ظل إجادته اللعب في أكثر من مركز».

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع كايزر تشيفز، مساء السبت، على استاد مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا.