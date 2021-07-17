عضو بـ«الشيوخ»: جماعة الإخوان ما زالت تعمل تحت الأرض وفوق الأرض

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قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن إصدار فصل الموظفين الإخوان سيكون بقرار رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا يدل على أنه ليس هناك مكايدة أو رغبة في الانتقام من أحد، وإنما يكون الفصل على أسباب جوهرية.

وأضاف المقرحي، خلال برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت تعمل تحت الأرض وفوق الأرض، موضحا أن السعودية قامت بتصنيف الإخوان بأنها جماعة إرهابية، لأنها ليس لها علاقة بدين الإسلام.

وأشار المقرحي إلى أن الفريق كامل الوزير وزير النقل محترم جدا وملتزم ويؤدي عمله على أكمل وجه.