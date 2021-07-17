بث مباشر لحظة بلحظة .. الأهلي (0)-(0) كايزر تشيفز (الشوط الأول)

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مساء اليوم السبت 17-7-2021 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول - أكرم توفيق

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي - أليو ديانج - صلاح محسن - محمد هاني - محمود عبد المنعم كهربا

تقام مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في التاسعة مساء اليوم السبت 17-7-2021 على أرض ملعب محمد الخامس

تنقل شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال افريقيا مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 1 prem بي ان سبورت 1 بريميم

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