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نزل لـ«تسليك البلاعة» فغرق.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في الغربية

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نزل لـ«تسليك البلاعة» فغرق.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في الغربية نزل لـ«تسليك البلاعة» فغرق.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في الغربية

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لقي شخص مصرعه في بلاعة صرف صحي وأصيب 3 آخرين، أثناء قيام أحدهم بمحاولة «تسليك» بيارة صرف صحي في قرية فرسيس التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بإبلاغ أهالي قرية فرسيس في مركز زفتي بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وتبين من الانتقال والفحص مصرع شخص يدعى «عمر .ع» 36 سنة، وإصابة «محمد .م»، و«طاهر .م»، و«هشام .أ» وجميعهم يقيمون في قرية فرسيس، أثناء قيامهم بــ«تسليك» بيارة صرف صحي في القرية.

توصلت تحريات مباحث مركز زفتى، إلى حدوث سد في إحدى بيارات الصرف الصحي، وقام أحد الأهالي بمحاولة تسليكها إلا أنه لقي مصرعه في البيارة، وحاول الآخرون إنقاذه مما أدى إلى إصابتهم بالاختناق من جراء الحادث.

تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى زفتى العام وايداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى ذات المستشفى لعمل الاسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالحادث.

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