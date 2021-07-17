أخبار عاجلة

"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا -
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة -
أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية» -
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

مستشفى: رئيس البرازيل ربما يغادر المستشفى خلال أيام

Print
مستشفى: رئيس البرازيل ربما يغادر المستشفى خلال أيام مستشفى: رئيس البرازيل ربما يغادر المستشفى خلال أيام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مستشفى فيلا نوفا ستار اليوم السبت إن صحة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي يخضع للعلاج بالمستشفى من مضاعفات عقب حادث طعن شبه مميت في عام 2018، تتحسن بشكل مرض وربما يغادر المستشفى في غضون أيام.

وأضاف المستشفى في بيان أن بولسونارو سيبدأ اليوم نظاما غذائيا من الحساء والطعام المهروس، وإذا لم يكن لذلك مردود سلبي، فقد يخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة.

دخل بولسونارو (66 عاما) المستشفى الواقع في ساو باولو يوم الأربعاء لتلقي العلاج من انسداد في الأمعاء على خلفية تعرضه للطعن في عام 2018.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع