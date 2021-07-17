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حكومة أفغانستان تعلن استعادة عدة مناطق من قبضة «طالبان»

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حكومة أفغانستان تعلن استعادة عدة مناطق من قبضة «طالبان» حكومة أفغانستان تعلن استعادة عدة مناطق من قبضة «طالبان»

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أعلنت الأفغانية أن قواتها استعادت السيطرة على عدة مناطق سقطت سابقا في قبضة مسلحي حركة «طالبان».

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أمس الجمعة أن قواتها انتزعت خلال الساعات الـ24 السابقة من «طالبان» السيطرة على مديريتي سيغان وكهمرد في ولاية باميان وسط البلاد ومديرية جخانسور في ولاية نيمروز جنوب غربيها.

وأكدت الوزارة أن القوات الحكومية تواصل عملياتها لاستعادة المناطق الأخرى التي سيطرت عليها «طالبان».

كما أعلن حاكم ولاية بروان الواقعة شمالي العاصمة كابل، فضل الدين عيار، اليوم عن استعادة القوات الحكومية السيطرة على مديرية الشيخ على التي سقطت في قبضة «طالبان» قبل أسبوعين.

وأشارت وزارة الدفاع اليوم إلى أن قواتها قتلت خلال آخر 24 ساعة 284 من عناصر «طالبان» وأصابت 205 آخرين خلال عملياتها في ولايات ننكرهار وغزني وخوست ووردك وقندهار وجوزجان وسربل وسمنكان وبلخ وهلمند وتخار وكابل.

المصرى اليوم

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