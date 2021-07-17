«رئيس المكتب الفني للمهندسين»: لا نية لبيع أصول النقابة ونعمل على ضخ استثمارات لصالح المعاشات

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أكد الدكتور حماد عبدالله، رئيس المكتب الفني لنقابة المهندسين، أن موافقة هيئة الاستثمار بتأسيس شركة المهندس الوطني للتنمية المستدامة، ومقرها النقابة العامة، يعد نصرا لنقابة المهندسين لأنها أصبحت الكيان الاعتباري لإدارة أصولها.

وأثنى رئيس المكتب الفني، خلال الاجتماع التنسيقي لهيئة مكتب النقابة، مع المكتب الفني ومجموعة عمل المستشفى، على تصريح نقيب المهندسين بأنه لا نية مطلقاً لبيع أصول النقابة، وأن ما يجرى حالياً هو إعادة تشغيل مشاريع النقابة، وضخ استثمارات لصالح صندوق المعاشات، على الرغم من وجود موافقات لمجالس سابقة ببيع هذه المصانع، إلا أن المجلس الحالي رفض فكرة بيع أي أصل من أصول النقابة.

من جانبه أشار الدكتور شريف حماد، رئيس مجموعة عمل المستشفى، أنه خلال الفترة السابقة تم الانتهاء من اختيار التحالف الاستشاري وبأسعار مخفضة بأقل من السعر المقدم 0.9%، ويجرى حالياً إتمام إجراءات المناقصة الخاصة بشركة المقاولات للمشروع والتي يتم حالياً التفاوض مع أقل العروض سعراً.

وأضاف «حماد» أنه جاري عمل دراسة مخفضة للهيكل الخرساني، للوصول لأفضل قيمة سعرية للمشروع، كما تم الانتهاء من أعمال دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بعد تلافي كل الملاحظات التي وردت بناء على توصية الاجتماع الأخير بالمكتب الفني تمهيداً لاعتمادها من قبل المجلس الأعلى بالنقابة.

وأوضح أعضاء مجموعة عمل المستشفى، أنه عند إعداد دراسة الجدوى تم مراعاة حساب القيمة السوقية، والسعر التنافسي لتقديم أعلى مستوى خدمة طبية مميزة، إضافة إلى أنها شملت المراحل الإنشائية التي سيتم تنفيذ المستشفى خلالها على مدار خمس سنوات وكيفية استرداد عائد الربح بعد الانتهاء من حساب التكاليف الاستثمارية لها، والتي تشير إلى نجاح المشروع وتعتبر فرصة ممتازة للاستثمار.