وائل القباني يُحذر الأهلي من هذا الأمر أمام كايزر تشيفز

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أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، لن تكون سهلة على الإطلاق.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، مساء السبت، على ستاد مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مباراة اليوم لن تكون سهلة الأهلي، مفيش فريق يصل لنهائي افريقيا ويكون ضعيف»، مضيفًا: «يجب على الفريق الأحمر الهجوم من بداية من أجل إحراز هدف مبكر».

وأضاف: «مفيش فريق يستطيع الدفاع 90 دقيقة، ويجب على لاعبي الفريق الأحمر، الحذر من الهجمات المرتدة التي يتميز بها الفريق الجنوب إفريقي».