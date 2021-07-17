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نشر الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» رسالة تحفيزية لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي قبل دقائق قليلة من المواجهة المرتقبة مع الأهلي المصري في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020 -2021.

ووجه الحساب الرسمي لفريق كايزر تشيفز رسالته للاتحاد الأفريقي «كاف»: نحن هنا للحصول على لقب الأميرة السمراء.

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي التي تنطلق بعد قليل.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق قبل التحرك إلى أرض الملعب، وتحدث مع اللاعبين عن عدة أمور خاصة بالمباراة، ووجه تعليماته الختامية للاعبين.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره كايزر تشيفز في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 17-7-2021 على ملعب محمد الخامس بالمغرب في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

وجاء تشكيل الأهلي ضد كايزر تشيفز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول- أكرم توفيق

الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- حسين الشحات- محمد مجدي أفشة- طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من على لطفي- أليو ديانج- صلاح محسن- محمد هاني- محمود عبدالمنعم كهربا

تقام مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في التاسعة مساء اليوم السبت 17-7-2021 على أرض ملعب محمد الخامس

تنقل شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال افريقيا مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 1 prem بي ان سبورت 1 بريميم