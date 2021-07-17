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محامي سارة الطباخ يحذر شركات الإنتاج من التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد

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حذر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي المنتجة سارة الطباخ، الشركات الإنتاجية والإعلامية والإعلانية والتطبيقات الرقمية وشركات الاتصالات من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي بشكل منفرد، مضيفا أن العقد المبرم بينهما والذي ينص على إدارتها لأعماله وأنها الوكيل الحصري لأي تعاقدات فنية خاصة به، لا زال ساريا إلى الآن بناء على الحكم القضائي الذي حصلت عليه موكلته، مضيفا أن المطرب يسعى لتوريط الشركات.

وأهاب قنطوش بكل الجهات الرسمية وشركات الإنتاج عدم التعامل مع الشرنوبي إلا من خلال وكيلته الحصرية المنتجة سارة الطباخ، خاصة بعد ما أقرت كل النقابات الفنية بصحة العقد وأحقية موكلته.

عقد محمد الشرنوبي مع سارة الطباخ
عقد محمد الشرنوبي مع سارة الطباخ

المصرى اليوم

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