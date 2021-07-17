"العطوي" يفرض تدريبات خاصة لحراس مرمى الاتفاق

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في معسكر النمسا

تحت زخات المطر أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الدوليين الذين انضموا أخيرًا لبعثة فارس الدهناء في معسكر النمسا، تدريبات خاصة صباح اليوم السبت تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، وهم : (لاعب الوسط محمد الكويكبي، والمهاجم المغربي وليد أزارو، ولاعب الوسط حامد الغامدي) يأتي ذلك لرفع الجاهزية البدنية إلى جانب زملائهم اللاعبين، فيما خضع ثنائي الحراسة الاتفاقية (الجزائري رايس مبولحي، وعبد الله البحري) إلى حصة تدريبية خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي.

الاتفاق