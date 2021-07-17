4 مسارات مميزة بالألوان والأرقام لفرز الحجاج

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بعد فراغهم من طواف القدوم وإيصالهم إلى حافلاتهم

خصصت اﻟﻬﻴﺌﺔ الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر ممثلها شركة كدانة للتنمية، الساحة الغربية لمنشأة الجمرات في مشعر منى لاستقبال الحجاج بعد فراغهم من طواف القدوم، بحيث تكون منطقة فرز للحجاج وتوجيههم منها عبر 4 مسارات مميزة بألوان وأرقام محددة، ووفق آلية محددة يتم إيصال الحجاج إلى الحافلات المخصصة لكل فئة، ومن ثم يتم نقلهم إلى أماكن إقامتهم في المشاعر.

ووفرت "كدانة" في منطقة الفرز، مظلات لحماية الحجاج من أشعة الشمس، ولوحات إرشادية وإضاءات، إضافة إلى توفير 4 مداخل رئيسية للحافلات مرتبطة بالمخيمات.

ولاكتمال الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن بسهولة ويسر، تم استحداث بوابات إرشاديه بألوان المخيمات السكنية، الهدف منها تسهيل عملية تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات، مع الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وعملت على تطبيق استخدام خاصية ترميز مخيمات المشاعر المقدسة بالألوان، لسهولة عملية الإرشاد والتنقل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

واهتمت بتفاصيل رحلة الحاج بدءاً من مرحلة وصول حافلات نقل الحجاج من المسجد الحرام بعد الانتهاء من طواف القدوم إلى مشعر منى، وتوجيه الحجاج إلى مسارات المشاة حسب المناطق والألوان لركوب الحافلات المتوجهة إلى المخيمات السكنية في مشعر منى، إذ تبلغ مساحة إسكان الحجاج في مشعر منى بـ 729,049 م2.

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