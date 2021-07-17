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وزير الري: بحث التعاون مع الكونغو الديمقراطية في مجالات إدارة المياه

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وزير الري: بحث التعاون مع الكونغو الديمقراطية في مجالات إدارة المياه وزير الري: بحث التعاون مع الكونغو الديمقراطية في مجالات إدارة المياه

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قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، أنه عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين بدولة الكونغو، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إدارة المياه، وسبل تحقيق المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على مواطنى البلدين.

وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية عقب عودته قادماً من العاصمة الكونغولية كينشاسا، أن هذه الزيارة تأتي تعبيراً عن إيمان بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى للمياه خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه في العديد من دول العالم.

وأوضح وزير الري، إن إفتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية في الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين في الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة موضحا أن ذلك في إطار حرص مصر على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد.

المصرى اليوم

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