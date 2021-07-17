أخبار عاجلة

بسبب حمو بيكا.. غضب على السوشيال ميديا من أشرف عبدالباقي -
أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى -
المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال -
رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة -
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

Print
متحدث "الحج": عمليات التفويج بدأت من مختلف مدن المملكة إلى المراكز الأربعة

3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، عبر قناة ""، إن عمليات التفويج بدأت من مختلف مدن المملكة إلى المراكز الأربعة التي قامت وزارة الحج والعمرة بتهيئتها للاستقبال والترحيب بحجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام، مشيراً إلى أنه على مشارف وصول أولى الحافلات إلى مركز الزايدي، وسيتم من هنا خدمة الحجاج على 3 مسارات.

وأضاف: "المسار الأول سيكون للحجاج الذين يتوجّهون إلى الحرم المكي الشريف وسيكون هنا فقط للتوقف لقراءة تصاريح الحج أو بطائق الحج الذكية أثناء وجود الحاج على متن الحافلة، والمسار الثاني هم أصحاب الأعذار الذين يتوجّهون إلى المشاعر المقدّسة ويتم أيضاً استقبالهم وأخذ أمتعتهم لإيصالها إلى المشاعر، والمسار الثالث هم الحجاج الأفراد الذين قدموا بسياراتهم وسيقفون في المواقف في هذا المركز، ثم تبدأ عمليات الاستقبال والتأكد من تصاريحهم ثم يتم نقلهم بحافلات النقل الآمن، إما إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم، أو إلى المشاعر المقدّسة لقضاء يوم التروية.

3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية