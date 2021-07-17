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حصلت المصرى اليوم على اول فيديو لمقتل رجل اعمال فى المنصورة على يد شابين،تبين من التحريات ان المتهمين شقيقين "ح .ح .م ومحمد .ح .م"وان المتهمين دخلا عليه المعرض وقاما بقتله بأسلحة بيضاء محدثين غصابته ب13 طعنة نافذة بانحاء جسده .

أضافت التحريات ان سبب الواقعة خلاف علي الحد الفاصل بين أرض الضحية وارض المتهمين ، وقبل الواقعة تم زرع ١٢٠ شجره وعمل سياج حديد بينهم منعا لتكرار المشاكل ،

وقامت اسره المتهمين بسرقه الحديد وخلع الشجر وحرروا محضر اتهموا فيه الضحية بخلع الشجر والحديد الا ان كاميرات المراقبة التى وضعها الضحية داخل وخارج المكتب صورت المتهمين وقام القتيل بتسليم شريط الفيديو للنيابة وصدر حكم قضائى ضد شقيق المتهمين وغرامة 250 الف جنيه لوزارة الزراعة الا ان المتهم هرب الى ايطاليا.

ويوم الواقعة قرر الاهالى حل المشكلة بين الطرفين وحضرت لجنة من المساحة لوضع الحد الفاصل بين الارض من اجل حل المشاكل وتنازل والد الضحية عن القضية

الا ان المتهمين بيتوا النية على الغدر وتوجهوا الى محمد "القتيل"فى المعرض الخاص به وسددا له 13 طعنة بسلاح ابيض وسقط على الارض وبدات الطعنات واحدة تلو الاخرى وهو ما رصدته كاميرات المراقبة الموصلة على هاتف زوجة القتيل .

اسرعت الزوجة بالفيدوا لجهات التحقيق التى اصدرت قرارا بسرعة الضبط والإحضار وبالفعل تم ضبط الشقيقين انثاء هروبهم الى ايطاليا .

وقالت اسرة الضحية ل "المصرى اليوم "ان محمد بنى نفسه بنفسه حتى اصبح رجل اعمال ،تزوج وانجب "فارس بالصف الثالث الثانوي،فادي الصف الأول الثانوي ،حنين الصف الثالث الابتدائي "وهو الغبن الاكبر لإخوته وهو المسؤل عن والدته وأسرته لان والده متوفى وطالبت الاسرة بالقصاص العادل وهو الإعدام للشقيقين.