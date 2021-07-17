تعرَّف على فاتورة التليفون الأرضي التفصيلية لشهر يوليو 2021 (الرابط)

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يبحث الكثير من المواطنين علي موقع جوجل عن خدمة الفاتورة التفصيلية لمعرفة تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي الأخيرة والتى صدرت يوم 15 يوليو الماضي، ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، من الرابط المباشر المقدم من الشركة المصرية للاتصالات WE الموجود أسفل.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بالمحاسبة فى فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2021 عن استهلاك التليفون خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2021.

تستطيع الحصول علي بيان تفصيلي بمكالمات التليفون الأرضي للموبايل والمحافظات والخدمات الصوتية نظير مبلغ جنيهين للفاتورة الشهرية و6 جنيهات لفاتورة 3 شهور، وهى الرسوم التى يتم اضافتها إلي الفاتورة التالية للفاتورة المراد الاستعلام عن تفاصيلها، ويمكن الحصول على تفاصيل الفاتورة عبر الفاكس او البريد الالكتروني، ويمكن طلب الفاتورة التفصيلية من خلال الدخول هنا على رابط الاستعلام عن الفاتورة التفصيلية .

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

صدرت فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021 فى يوم 15 يوليو 2021.

الأرضي عن شهر يوليو 2021 فى يوم 15 يوليو 2021. فترة سماح لمدة شهر للسداد ممنوحة من الشركة المصرية للاتصالات تنتهي فى يوم 14 أغسطس 2021.

منع اجراء المكالمات والسماح بالاستقبال فقط يوم 15 أغسطس 2021.

انتهاء شهر السماح باستقبال المكالمات اعتبارًا من يوم 14 سبتمبر 2021.

قطع الخدمة مؤقتًا وفرض غرامة تأخير يوم 15 سبتمبر 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي

يمكنك الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات WE من الضغط على الرابط التالي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون وإدخال رقم التليفون وكود المحافظة للوصول إلي الفاتورة.

،وتستطيع أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 وادخال رقم التليفون وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

طريقة دفع فواتير التليفون الأرضي

تستطيع دفع فواتير التليفون المستحقة من خلال 12 طريقة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات، وهي الدفع الالكتروني من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات WE، أو عبر مراكز وسنترالات شركة WE.

ويمكن أيضًا الدفع من عبر مكاتب البريد المصري وفودافون كاش وماكينات ATM الخاصة ببنك الأهلي المصري أو CIB ، أو خدمات فوري وأمان، وسداد وخدماتي ومصاري وممكن وBee.

باقات التليفون الأرضي

توجد 3 باقات للتليفون الأرضي والتى يتم دفع فواتير التليفون والمحاسبة وفقًا لها وهي: باقة WE 20 أرضي والتى تقدم 120 دقيقة للاتصالات الداخلية شهريًا، وباقة WE 35 أرضي، وتقدم 2500 دقيقة داخلية أو شبكة محمول وي وألف دقيقة للاتصال بين المحافظات، والباقة الثالثة والأخيرة هي باقي وي 65 والتى تزيد عن الباقة السابقة بتقديم 250 دقيقة أخري إضافية للاتصالات بشبكات المحمول الأخري مثل فوادفونواتصالات وأورانج.

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