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استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت، 17 يوليو 2021 عند الاسعار المنخفضة التي حققتها مساء الجمعة بعد تراجع سعر الذهب عالميًا، وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 903 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 677 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6290 جنيهًا.

واستقر سعر الذهب، في البورصة العالمية صباح اليوم، بسبب توقف التداول على الذهب لاغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد، وذلك بعدما حقق انخفاض ملحوظ قبل الاغلاق .

وتأثرت أسعار الذهب عالميا،بالبيانات الحكومية التي تم الاعلان عنها مساء الجمعة والتى أظهرت ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة، بقيمتها الأساسية بنسبة 1.3%، في شهر يونيو، بينما كان يتوقع المحللين ارتفاعها بنسبة 0.4%، مما تسبب في انخفاض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8٪، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9٪، وفى المقابل ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، حيث تربطهما علاقة عكسية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم السبت، 800.74 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،812.36 $، وهى أسعار الاغلاق مساء الجمعة .

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